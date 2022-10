Bianco, uno dei più vecchi… giovani esordienti viola in Europa

Durante i minuti finali di Hearts-Fiorentina, entrando al posto di Amrabat, ha fatto il suo esordio a livello europeo il giovane viola Alessandro Bianco , esattamente a 20 anni e 5 giorni . Si tratta di una buona notizia visto che un giovane del vivaio gigliato arriva a giocare con la maglia della Fiorentina una gara valevole per una competizione UEFA dopo tanti anni coincisi con l'assenza dei viola in campo continentale.

Paradossalmente, però, il "giovane" Bianco è diventato anche uno dei più "vecchi" giovani esordienti della storia della Fiorentina in quanto, considerando solo le competizioni UEFA, prima di compiere i 20 anni hanno messo i piedi in campo europeo con la casacca gigliata almeno 26 giocatori, a cominciare da Alberto Malusci (17 anni e 271 giorni), Roberto Del Lama (17 anni e 320 giorni), Simone Minelli (17 anni e 337 giorni) e Alessandro Antinori (17 anni e 362 giorni). A seguire troviamo: Antognoni, Caso, Desolati, Pascucci, Callegari, Ceccarelli, Fedeli, Guzzo, Masi, Capezzi, Jovetic e Chiesa(18 anni), Rozzoni, Chiarugi, Roggi, Guerini, Sacchetti, Baggio, Buso, Kuzmanovic, Di Carmine e Bakic (19 anni). Considerando, poi, anche altre competizioni internazionali come la Mitropa, la Coppa delle Fiere e il trofeo Anglo-Italiano, il numero degli esordienti viola under 20 salirebbe anche fino a alle 50 unità.