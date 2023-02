Anche con i punti dello scorso anno i viola sarebbero fuori dall’Europa

Lo scorso anno la Fiorentina aveva totalizzato 36 punti nelle prime 23 gare di campionato, 11 punti in più rispetto a quelli di quest'anno. Se la squadra di Italiano avesse conquistato anche in questo campionato i soliti punti si troverebbe attualmente al settimo posto, quindi fuori dalla zona "europea", a 5 punti dalla sesta in classifica. Senza la penalizzazione della Juventus, poi, i 36 punti conquistati dai viola dopo 23 giornate nello scorso torneo in questo momento garantirebbero alla Fiorentina "solo" l'ottavo posto, cioé l'unico vero obiettivo stagionale rimasto alla squadra di Italiano per quello che concerne il campionato.