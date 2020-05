6 maggio 1956, lo scudetto è viola con 5 giornate d’anticipo!

Mancano sei giornate alla fine del campionato 1955-56 e la Fiorentina scende in campo il 6 maggio 1956 a Trieste. Due giornate prima il Milan era stato sconfitto 3-0, ma i rossoneri restavano l’unico avversario prima del trionfo tricolore. I viola schierano una formazione nella quale mancano due dei protagonisti della splendida cavalcata di quella stagione, Montuori e Prini. Uno dei punti di forza della compagine gigliata di quell’anno fu rappresentato, anche, dalle riserve, che si fecero trovare sempre pronte quando chiamate in causa. E così Scaramucci e Mazza non fanno rimpiangere i titolari. Passano in vantaggio i viola con una rete di Julinho, ma gli alabardati pareggiano con Brighenti. Solo un punto dunque, ma il contemporaneo pareggio del Milan a Torino contro la Juventus assicura la matematica certezza della vittoria finale. Sono, infatti, tredici i punti di distacco dai rossoneri, una differenza incolmabile a cinque partite dalla fine (record tutt’ora imbattuto), quando, i punti attribuiti per la vittoria erano due.