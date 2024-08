3 pareggi nelle prime… 3 gare stagionali per la… 3° volta nella storia viola

Cominciare la stagione con tre pareggi nelle prime tre gare ufficiali è cosa rara nella storia della Fiorentina. La prima volta risale all'annata 1936-37 quando la squadra di Ara (all'ultimo anno in viola) conseguì tre pareggi nelle prime 3 giornate di Serie A contro Lucchese, Napoli e Sampierdarenese. Quella squadra si piazzò al nono posto in campionato dopo un buon girone d'andata.

Il secondo tris iniziale di "ics" in gare ufficiali si verificò nella stagione 2009-10, quando la formazione di Prandelli (anche lui, come Ara, all'ultimo anno sulla panchina gigliata) pareggio contro lo Sporting di Lisbona le due gare valide per il play off di qualificazione alla fase finale di Champions League, intervallato dallo stentato pareggio casalingo contro il Bologna in occasione della prima giornata di campionato.