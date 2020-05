14 maggio, il crepuscolo dei 2 più grandi bomber della storia viola

14 MAGGIO 1967 – 32° giornata del campionato di Serie A 1966-67, a Firenze: FIORENTINA-ATALANTA 1-1. Il gol gigliato è messo a segno da Kurt Hamrin al 7° minuto del primo tempo. Trattasi del 208°, ed ultimo, gol ufficiale in maglia viola per il bomber svedese, miglior realizzatore della storia gigliata.

—

14 MAGGIO 2000 – 34° giornata del campionato di Serie A 1999-00, a Firenze: FIORENTINA-VENEZIA 3-0. Nel giorno della 100° panchina ufficiale gigliata di Giovanni Trapattoni, c’é la tripletta viola di Gabriel Omar Batistuta che va a segno al 7°, al 19° ed al 38° minuto del primo tempo. Proprio la rete segnata al 38° minuto rappresenta il 207°, ed ultimo, gol ufficiale in maglia viola per il bomber argentino. Da evidenziare come questa tripletta permise a Batistuta di raggiungere quota 152 gol in campionato, grazie ai quali superò le 150 segnature di Hamrin, diventando così il migliore cannoniere in Serie A in maglia gigliata.