12 risultati utili consecutivi, la Fiorentina di Italiano come quella di Montella

Dopo oltre 8 anni la Fiorentina torna a conseguire una striscia di 12 risultati utili consecutivi in gare ufficiali con un numero superiore di partite vinte rispetto al 2015

Contro lo Spezia la Fiorentina ha conseguito il 12° risultato utile consecutivo in gare ufficiali per la prima volta durante la gestione Commisso. Il bilancio di queste 12 partite è decisamente positivo: 10 vittorie e 2 pareggi, con 21 reti fatte e solo 6 subite. L'ultima volta in cui la squadra viola aveva raggiunto una striscia di 12 gare consecutive senza sconfitte risaliva al marzo 2015, quando la formazione di Montella inanellò 8 vittorie e 4 pareggi, segnando 22 gol e subendone 10.