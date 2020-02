Il primo febbraio di ogni anno è ormai diventata una ricorrenza particolare per ogni tifoso della Fiorentina.

In questo giorno del 1969 infatti nacque ad Avellaneda, in Argentina, Gabriel Omar Batistuta. Il numero 9 per eccellenza della storia viola, con 207 reti in 333 presenze ufficiali. Capace di gol spettacolari e importanti, come quelli nei video sottostanti.

Buon compleanno Re Leone!