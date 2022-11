Zurkowski, occasione per Torino e non solo. E le parole del ct della Polonia…

Il Torino andrà alla ricerca di un centrocampista durante il mercato di gennaio. In rosa, infatti, ci sono solo Lukic, Ricci e Linetty. Tra gli obiettivi c'è Zurkowski della Fiorentina. Considerato il contratto in scadenza nel 2024 e la volontà di non rinnovare - scrive Tuttosport - il polacco diventa un'occasione per le altre squadre di Serie A che lo seguono. Oltre al Torino ci sono anche Spezia, Empoli e Bologna. Tutte le strade sembrano percorribili: dal prestito di 6 mesi con diritto di riscatto a quello con obbligo fino alla cessione a titolo definitivo. Se da qui a gennaio il giocatore non dovesse cambiare idea, l'addio alla Fiorentina sarebbe certo.