Zurkowski, convocazione indolore: presto sarà ceduto

Italiano convoca Zurkowski per il match contro il Monaco, ma il destino del polacco sembra già deciso. Sarà ceduto

La Gazzetta dello Sport si sofferma anche sul futuro di Zurkowski. Il polacco è stato convocato per l'amichevole col Monaco e Italiano potrebbe schierarlo in campo per qualche minuto. Molte squadre di Serie A sono interessate al centrocampista e il suo destino sembra ormai segnato. Solo questione di tempo, poi sarà ceduto.