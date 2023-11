Zirkzee, esultanza da 4: “Sbagliava anche Batistuta, ma farlo oggi a Firenze…”

Le esultanze belliche - mimare pistole e mitra - sono sgradevoli in assoluto, figuriamoci oggi con il mondo devastato dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. E già questo basterebbe per rifilare un votaccio a Joshua Zirkzee centravanti del Bologna. A Zirkzee però va contestata l’aggravante di aver festeggiato il gol a Firenze sotto la curva Fiesole e con il gesto della mitraglietta, che era tipico di Batistuta. Anche Bati-gol, il Re Leone viola, sbagliava, i conflitti c’erano pure negli anni 90. Zirkzee si è giustificato con un “non lo sapevo” a proposito di Batistuta. Ok, ma la prossima volta gioisca senza sparare, non è il caso.