Zero vittorie esterne nel 2021, ma a Benevento il precedente è favorevole

Su La Nazione ci si concentra sui precedenti tra Benevento e Fiorentina disputati in Campania. Vincere sul campo delle Streghe – meglio con due gol di scarto per avere il vantaggio negli scontri diretti – significherebbe salire a 29 punti, che dopo 27 turni nelle ultime 9 stagioni ha voluto dire salvezza. In caso di vittoria, la Fiorentina centrerebbe il primo urrà in trasferta del 2021, il secondo della sua storia al “Vigorito”: nell’unica sfida tra le due squadre infatti, arrivò una vittoria per 3-0.

Viola, altro spareggio. E Prandelli si affida a Ribery