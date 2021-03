Viola, altro spareggio. E Prandelli si affida a Ribery

“Acque pericolose, guai a sbagliare la partita spareggio”. La Gazzetta dello Sport mette in guardia i viola, che se la vedranno al Vigorito contro un Benevento che non vince da 10 giornate. D’altro canto la Fiorentina ha raccolto cinque punti nelle ultime sette partite: numeri sufficienti a giustificare l’atmosfera carica di apprensione che si respira intorno alla Firenze calcistica. Ma angosce e timori non devono però entrare dento lo spogliatoio per non creare ulteriori difficoltà anche se è chiaro che la gara di oggi col Benevento è di quelle da non sbagliare. Prandelli si affida al ritorno di Ribery e spera di non replicare la sconfitta dell’andata. Un girone dopo, i problemi sono ancora tanti e la classifica brutta.

Fiorentina, a Benevento come una finale. E Prandelli cerca le sue certezze