Fiorentina, a Benevento come una finale. E Prandelli cerca le sue certezze

Sono tanti i motivi per considerare quella di Benevento una finale. Come scrive La Nazione, alla Fiorentina converrà vincere se non vuole che Cagliari e Torino facciano la corsa sui viola, bensì sulle streghe e sullo Spezia. Inoltre, se si guarda agli scontri diretti, il Benevento ha vinto a Firenze in quella che fu la prima di Prandelli, che dal 4-2-3-1 è presto tornato al 3-5-2 di Iachini. Terzo motivo per considerare determinante la partita di oggi sono le parole di un Prandelli che ieri si è esposto molto, come se oltre ai giocatori avesse voluto convincere se stesso. Il tecnico, per dimostrare di avere tutto sotto controllo, dovrà ottenere sul campo una risposta che sia in linea con le promesse. Lo farà sfruttando il rientro di Ribery, il guerriero antico e triste che può fare la differenza in una partita così importante.

Prandelli ad un bivio. E c’è l’ombra di Iachini