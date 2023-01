Zero striscioni al Franchi: continua la protesta della Fiesole

La Curva Fiesole protesta ancora e al Franchi scompaiano gli striscioni. La scelta del tifo organizzato non cambierà, per adesso

La Nazione si sofferma sulla protesta della Curva Fiesole che nelle ultime due gare con Monza e Sassuolo non ha esposto nemmeno uno striscione. Una scelta condivisa dal gruppo organizzato per dimostrare il loro dissenso verso le denunce arrivate nei mesi scorsi a 25 sostenitori viola dopo quanto accaduto in occasione del match interno contro la Lazio ( 5 Febbraio 2022). La protesta continuerà anche nelle prossime partite.