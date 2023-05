Zero dubbi, Dodò sta bene. Milenkovic apre il ballottaggio in difesa

Per quanto riguarda la difesa, l'assenza di Milenkovic apre il ballottaggio tra Ranieri e Igor. Con Martinez Quarta in vantaggio per il ruolo di centrale

Se la situazione di Cabral sta destando non poche preoccupazioni, l'altro brasiliano in viola lascia tutti più tranquilli. Come sottolineato dalla Nazione, Dodò sta bene e sarà titolare domani. Il terzino era uscito alla fine del primo tempo di Napoli, ma non c'è nessun problema dal punto di vista fisico. Per quanto riguarda la difesa, l'assenza di Milenkovic apre il ballottaggio tra Ranieri e Igor. Con Martinez Quarta in vantaggio per il ruolo di centrale.