Zazzaroni su Vlahovic: “Tutti lo vogliono, qualcuno lo piglia”

Commiso proverà a rinnovargli il contratto, ma la trattativa non sarà semplice

"Il serbo sarà il pezzo forte della prossima campagna acquisti e cessioni, prestiti e scambi, mutui e pagherò, cambio merci e compro oro. Il contratto scadrà nel 2023 e Commisso, che non vuole ripetere il caso Chiesa ma ha sempre le palle girate per la questione dello stadio, mantiene dritte le antenne: deve fare tuttavia molta attenzione poiché il ragazzo è ambizioso e ha un potenzino in parte inesplorato. La trattativa potrebbe risultare assai complicata e se da qui a fine maggio Dusan dovesse superare quota 20 gol, la forza contrattuale della Fiorentina si ridurrebbe notevolmente. (..). Il rischio che Vlahovic possa far gola a inglesi, spagnoli e tedeschi non è forte, è fortissimo".