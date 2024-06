Zaniolo e quelle sensazioni positive: quanti milioni sul tavolo

L a Fiorentina lotta con l’Atalanta per provare ad aggiudicarsi Nicolò Zaniolo. I viola potrebbero beneficiare della grande voglia del giocatore di tornare a Firenze, città nella quale è cresciuto per poi prendere altre destinazioni. E dove tornerebbe con piacere per rilanciarsi. Daniele Pradè punta principalmente su quest’ultimo fattore, anche perché i bergamaschi hanno lavorato a fondo per provare a convincere il classe 1999.

La trattativa vive una situazione di stallo per il fatto che il Galatasaray non è intenzionato a scendere sotto la valutazione di 20 milioni fatta per l’attaccante. E soprattutto non è disposto ad accettare un prestito con diritto di riscatto, formula proposta dall’Atalanta, la quale per avvicinarsi alle richieste dei turchi potrebbe virare verso il prestito oneroso a 5 milioni più il diritto di riscatto - che diventerebbe obbligo a determinate condizioni - a 15 milioni. La Fiorentina invece propende per l’acquisto a titolo definitivo, ma non a 20 milioni: starebbe pensando a un prestito oneroso per 2 milioni più 14 di obbligo di riscatto. Quindi in totale 16 milioni di euro. Due posizioni diverse ma nessuna gradita al 100% dal Galatasaray, motivo per cui ancora non si è arrivati a un accordo. La sensazione, però, è che si possa trovare una sintesi entro pochi giorni.