Zaniolo a giugno era (quasi) viola, così Gasp l’ha portato all’Atalanta

Nicolò Zaniolo ha salutato la Turchia e ha scelto Bergamo e l'Atalanta per il ritorno in Serie A. L'ex Roma si è presentato a Zingonia il 9 luglio, quattro giorni fa, e sta lavorando con grande entusiasmo agli ordini di Gian Piero Gasperini . Eppure fino a metà giugno - rivela La Gazzetta dello Sport - Zaniolo era ancora un giocatore molto vicino alla Fiorentina. La rosea lo definisce "promesso sposo", dopo un corteggiamento di lunga data. Addirittura risalente a prima del suo trasferimento all’Aston Villa, compreso un incontro con Joe Barone che gli aveva aperto le porte del club viola.

Gasperini alza la cornetta

Poi sappiamo come è andata. Il 5 luglio, l’annuncio ufficiale della nuova avventura in maglia Atalanta. A rivelarsi decisiva per la scelta del giocatore è proprio una telefonata con Gasperini. Il tecnico gli ha spiegato come intende puntare su di lui, in modo persuasivo. Il club orobico da par suo ci ha messo argomenti convincenti anche dal punto di vista economico. Abbastanza per battere la concorrenza viola e le resistenze del Galatasaray che del braccio di ferro tra i due club italiani voleva approfittare.