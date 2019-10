Vi abbiamo parlato già questa mattina dei possibili rinnovi futuri dei giovani viola e dei piani chiari della Fiorentina per blindare i suoi gioiellini, ma non ci siamo ovviamente dimenticati di Federico Chiesa. Non lo ha fatto nemmeno il Corriere Dello Sport, che dedica al suo nome un caso particolare. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e Commisso vorrebbe prolungarlo fino al 2024, con adeguamento contrattuale. Questo, però, potrebbe non bastare. Pazienza è la parola chiave: per convincere Chiesa a restare in viola servirà un progetto ambizioso, con una squadra pronta a rientrare in Europa dalla porta principale e non solo. La nuova proprietà in questo senso sembra avere le idee chiare: fare prima di promettere. Ma la strada è ancora tutta da percorrere.