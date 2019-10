Una Fiorentina giovane e… italiana. Venuti, Castrovilli e non solo: la viola blinda i suoi gioiellini

È la giornata di Venuti. Il terzino viola, dopo il rinnovo fino al 2024 già realtà di Castrovilli, annuncerà oggi il suo prolungamento con la Fiorentina. Si tratta del secondo tassello di una precisa campagna orchestrata da Pradè, che punta a tenersi in casa i suoi giovani italiani che piano piano ha fatto crescere negli anni. Venuti è uno di questi: varie esperienze fuori da Firenze con due promozioni ottenute a Benevento e Lecce, presenza costante nelle Nazionali giovanili e ora la possibilità di giocarsi le carte in Prima Squadra. Ma non finisce qui: il Corriere Dello Sport prova ad anticipare anche le prossime mosse viola in questa direzione: i due nomi in ponte sono quelli di Sottil (IERI OSPITE DI VN) e Ranieri. Non c’è fretta attualmente, ma il piano della Fiorentina è tracciato.