Vuoto in attacco, tre flop per i giovani viola. E la squadra si fa spaventare

La Nazione scrive che la Fiorentina ha mostrato ancora scarsa capacità di credere in quello che costruisce, facendosi spaventare due volte da Okaka in situazione di doppio vantaggio. Un pareggio all’ultimo sarebbe stato una mazzata impossibile da metabolizzare, anche per il futuro prossimo di Iachini, che non ha cambiato disposizione tattica a costo di mandare in campo una squadra surrogata. Senza Ribery l’attaccante non riceve palloni, ma è avvilente dover constatare che servirà ancora molto tempo per vedere la crescita delle giovani punte gigliate. Kouamé ha dato l’impressione di aver accusato la seconda panchina di fila, Vlahovic ha praticato wrestling più che calcio, Cutrone non ha lasciato tracce. Le caviglie intanto tormentano Ribery e Pezzella, i leader di cui la Fiorentina ha un disperato bisogno.

LE NOSTRE PAGELLE: TOP CASTROVILLI, FLOP VLAHOVIC