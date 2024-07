Vranckx e Thorsvedt, da quasi fatta a seconde scelte. Trattative saltate?

I due centrocampisti sono i primi nomi usciti per il centrocampo, ma per il momento non sono i principali obiettivi

La Fiorentina sta iniziando ad accelerare per il centrocampo, reparto di cui fanno parte anche Thorsvedt e Vranckx. Forse i primi nomi usciti come obiettivi, sicuramente i più vicini, in questo momento sono entrambi in standby, in attesa di scoprire le situazioni sui vari Cardoso, Lovric etc...Evidentemente, nell'idea della Fiorentina e di Pradè, non sono mai stati delle prime scelte per il reparto, ma delle alternative in caso fallissero i principali obiettivi. Lo riporta La Nazione.