Voglia di vittoria. La Fiorentina deve assimilare le tattiche di Palladino

La Fiorentina è alla ricerca dei primi tre punti in Serie A, sperando che il recente passaggio ai gironi di Conference League abbia infuso la fiducia necessaria. La squadra deve cogliere l'opportunità contro un Monza in difficoltà, che ha pareggiato a Empoli e perso in casa col Genoa.

La Fiorentina ha bisogno di mostrare di aver assimilato le tattiche di Palladino, concentrandosi sulla solidità difensiva e migliorando l'intesa in attacco. In formazione, Terracciano dovrebbe tornare in porta, mentre in difesa si preparano Martinez Quarta, Pongracic e Biraghi, con Ranieri che riposerà.