Voglia di Jovic: oggi probabile esordio, Moena stravede per lui

Luka Jovic è uno dei giocatori più ricercati, richiesti e ammirati nel ritiro di Moena. Non che sia una sorpresa, ma in Trentino si notano le qualità che avevano indotto il Real Madrid a spendere 60 milioni per strapparlo alla Germania. Dopo una domenica interessante sul campo, ieri Jovic ha svolto in tutto 40 minuti di esercizi per capire la condizione atletica a che punto è, anche se strutturalmente il giocatore è apparso asciutto e tonico.