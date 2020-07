Voci, smentite e rettifiche: De Rossi e la Fiorentina, altro no

Ieri Daniele De Rossi è stato nuovamente accostato alla Fiorentina. Anzi, no. La Nazione fa chiarezza sulla notizia lanciata nel pomeriggio da Sky Sport. Dopo qualche minuto dalla pubblicazione, l’emittente televisiva ha deciso di rivedere la notizia sui movimenti relativi all’ex centrocampista della Roma. De Rossi sta sì organizzando il proprio staff tecnico in vista di un’avventura da allenatore, ma quell’avventura non sarà alla Fiorentina.

Insomma, dopo che Commisso aveva definitivo una fake news la primissima indiscrezione sull’argomento, dopo la smentita di inizio mese firmata Barone, ieri, la Fiorentina ha rischiato davvero di ritrovarsi di nuovo a tu per tu con il tormentone che potrà chiudersi solo quando Firenze presenterà l’erede di Iachini. Domanda da un milione di euro: quando accadrà? E’ ipotizzabile che in caso di risultato positivo con il Toro, da lunedì a prendersi la scena sia il mercato.

DE ROSSI AL LAVORO PER FORMARE IL SUO STAFF TECNICO