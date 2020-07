Proseguono i contatti con De Rossi, ma la Fiorentina smentisce

La Fiorentina prosegue i contatti con Daniele De Rossi, spiega Sky Sport. Per quanto riguarda la possibile prima avventura del romano, il problema resta il patentino, ma intanto l’ex centrocampista di Roma e Boca Juniors – riassume TMW – starebbe già iniziando a pensare al suo staff. Oltre ad aver contattato Giampiero Pinzi (oggi con Gotti all’Udinese e anche lui in attesa di poter fare i corsi a Coverciano), De Rossi vorrebbe con sé anche Mirante – che ha il contratto in scadenza nel 2021 con la Roma – e un match analyst che dovrebbe essere Simone Beccaccioli, il quale ha lavorato con Lippi e Donadoni in Nazionale e poi alla Roma dal 2010 al 2019.

La Fiorentina, però, smentisce contatti con l’ex giocatore di Roma e Boca Juniors.