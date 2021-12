Vocalelli consiglia: “Chi vuole Vlahovic si sbrighi a prenderlo a gennaio”

"Sono pochi, pochissimi, i calciatori che possono davvero risolverti un problema a gennaio. E Vlahovic è uno di questi"

"Gennaio è davvero importante. È il mese in cui Vlahovic compirà 22 anni e la finestra che aspettano in molti per andare all’assalto di questo straordinario attaccante, con un fisico alla Van Basten e un carattere d’acciaio. Certo, un po’ di romanticismo vorrebbe che Vlahovic un giorno svegliasse Firenze con l’annuncio di un nuovo contratto. Ma considerando che non tutte le favole hanno un finale così tenero e dolce, farebbero bene le pretendenti - dalla Juve al Milan - a farsi avanti senza altri indugi. Perché Vlahovic a giugno potrebbe addirittura costare parecchi milioni di più".