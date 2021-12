Vlahovic a caccia di record: nel mirino CR7 e Higuain. E ora Commisso che fa?

Il serbo viaggia ai ritmi del Pipita e di Immobile per il primato di reti in Serie A

Dusan Vlahovic sta abbattendo un muro dietro l’altro e, con la doppietta messa a segno contro la Salernitana, è arrivato a quota 15 in campionato e a 32 reti nell’anno solare. Il serbo ha due obiettivi: vincere la classifica marcatori (a questi ritmi potrebbe eguagliare i 36 gol da record di Higuain 2015/16 e Immobile 2019/20) e cercare di superare Cristiano Ronaldo per gol segnati in campionato nell'anno solare (33 nel 2020).