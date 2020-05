Prosegue L’intervista rilasciata da Dusan Vlahovic al Corriere dello Sport (Leggi la prima parte)

Idoli calcistici

Ibrahimovic a parte, idolo assoluto del serbo, Dusan ammette che la Serie A è ricca di bomber formidabili, tra i più forti nel panorama mondiale. Tra gli attaccanti che hanno stupito di più il serbo, c’è sicuramente Ciro Immobile: “Immobile sta mettendo insieme cose fuori dal comune, ha una media gol mostruosa.”

Fiorentina

Vlahovic non ha paura di affezionarsi troppo alla Fiorentina, con il quale è legatissimo, ma anzi aggiunge: “Vorrei fare qualcosa per festeggiare insieme ai tifosi. Sì, il mio sogno è vincere qui”. Secondo l’attaccante nonostante gli interessi del calcio moderno, è comunque possibile che giocatori facciano scelte di cuore, per diventare bandiere del proprio club e Dusan è pronto ad esserlo per la Fiorentina: “Firenze è casa mia ed il mio obiettivo è quello di impormi qui”

Sogni ed obbiettivi

“Io punto alla maglia della Fiorentina, mi piace tropo sentirmela addosso, a prescindere dal numero. Quanto alla 9, considerando chi l’ha indossata in passato sarebbe un vero onore”. Questo il desiderio dell’attaccante viola che sa quanto la storia della Fiorentina sia stata scritta da numeri nove di assoluto valore. Quanto ai sogni nel cassetto, per Dusan non ci sono dubbi, è ancora il viola a farla da padrone: “Il mio sogno ha un colore solo, è viola. Spero di vincere qui”

**LEGGI LE ALTRE DICHIARAZIONI**