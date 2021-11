Vlahovic via a gennaio? Difficile. Mayoral nel mirino, ma c’è un intoppo

Il punto sul valzer delle punte

La Fiorentina è molto attenta anche sul tema che riguarda il suo centravanti. Come scrive La Nazione in edicola oggi, la missione Vlahovic entra nella fase 2: quella relativa agli affari di gennaio. Rocco Commisso, rientrato a Firenze, vorrà affrontare in prima persona questa questione. Magari, chissà, parlando proprio con il ragazzo o tenendo d'occhio l'agente Ristic. Tuttavia, "la sensazione è che, comunque vadano le cose, non sarà gennaio il mese in cui la Fiorentina dovrà prendere una decisione definitiva sul futuro di Vlahovic".

I Viola sono comunque vigili su quello che dovrebbe essere l'erede del serbo. In questo senso, il nome che sembra essere più raggiungibile è quello di Borja Mayoral, ai margini della Roma. Il Real ha dato il suo nulla osta per una cessione. Tuttavia, c'è da registrare un inghippo per quel che riguarda l'eventuale formula di trasferimento. I Blancos, infatti, spingono per una cessione a titolo definitivo e non per un prestito con diritto di riscatto. La cifra per cui lo spagnolo potrebbe partire si aggira sui 12 milioni. Sullo sfondo c'è anche il Crystal Palace che potrebbe offrirne una decina.