Vlahovic ha spaccato Firenze. Il serbo ora ha una sola via di fuga

La città si divide su cosa sia giusto fare. E Dusan, ora, ha una sola possibilità

Due sconfitte di fila rappresentano un trend che la Fiorentina ha il dovere di invertire subito. Ma soprattutto, col Cagliari, servirà capire se i mugugni nei confronti di Dusan Vlahovic verranno replicati dai tifosi Viola al Franchi. La città, sul serbo, si è letteralmente spaccata fra chi lo vorrebbe in tribuna e chi, invece, crede che insultandolo si faccia solo il male della Fiorentina. Ecco perché, come scrive il Corriere dello Sport in edicola stamani, serve una svolta al più presto. Perché il caso Vlahovic non può e non deve condizionare la stagione di una squadra che aveva fin qui strappato fior di consensi.