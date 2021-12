Vlahovic, un marziano con lo sguardo di un cannibale

Italiano ha richiamato in panchina Vlahovic per blindare il pareggio, inserendo Igor. La reazione del nove serbo tradisce tutta la sua fame

La Nazione riavvolge il nastro di Fiorentina-Sassuolo fino alla sostituzione - insolita - di Dusan Vlahovic. Mancavano tre minuti più recupero, quando Italiano ha scelto di richiamare Dusan in panchina. Il centravanti serbo aveva già raggiunto Cristiano Ronaldo a quota 33 reti in un anno solare, ma avrebbe giocato "per altri sei giorni". La Fiorentina stava soffrendo nel finale e Italiano ha scelto di aggiungere Igor al posto di un attaccante, una scelta logica nell’ottica di non sciupare in inferiorità numerica una partita clamorosamente recuperata.