Commoventi: solo applausi per questi ragazzi

La Fiorentina e i suoi tifosi si rammaricano del pareggio nonostante il doppio svantaggio. Questo la dice lunga di come sia cambiato il vento a Firenze

Stefano Niccoli

All'inferno e ritorno. Sarebbe potuto essere un pranzo indigesto. Il doppio vantaggio del Sassuolo all'intervallo, d'altronde, non lasciava presagire niente di buono. E invece no. Lo 0-2 avrebbe potuto abbattere un bisonte, non la Fiorentina, tornata a parlare dopo tanti, troppi anni "la lingua del calcio" (cit. Odriozola).

La squadra di Vincenzo Italiano ha giocato una partita fantastica. Quella contro i neroverdi è stata una delle migliori prestazioni fino adesso. Occasioni create in quantità industriale nel primo tempo, anche se Italiano dovrà analizzare al meglio i due gol subiti. La sfortuna, l'imprecisione e, soprattutto, i miracoli di Consigli non hanno permesso a Vlahovic & co. di gonfiare la rete emiliana. Nei primi 20-25 minuti della ripresa i giri del motore viola, già alti, sono saliti ancora di più. Sassuolo imbabolato all'angolo come un pugile prima di andare ko. Ritmi pazzeschi quelli tenuti dalla Fiorentina. Da squadra top di Premier League.

L'espulsione di Biraghi ha smorzato l'entusiasmo e la spinta dei ragazzi di Italiano. Nell'ultima parte di gara la Fiorentina ha pensato, giustamente, a non subire il 2-3. Nonostante l'uomo in meno non ha sofferto più di tanto gli attacchi del Sassuolo. Non abbiamo la controprova, ma undici contro undici i gigliati avrebbero potuto, forse, anche vincere visto il vento in poppa. Sarebbe stato un successo strepitoso, ma va bene così. È un punto d'oro considerando com'era terminato il primo tempo. La Fiorentina resta lì, nella parte alta della classifica a stretto contatto con Juventus, Lazio e Roma. Applausi, solo applausi per questi ragazzi rinati sotto la gestione del mago di Hogwarts Vincenzo Italiano.