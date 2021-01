Vlahovic, tra gol e contratto: prima il rinnovo di contratto sembrava una formalità, ora…

Sul Corriere Fiorentino si parla di Dusan Vlahovic. A metà campionato ha già superato il record personale di gol in Serie A. Alla fine del girone di andata dello scorso torneo era a quota 3 e chiuse a 6, ora è già a 7. Prandelli ha interrotto l’alternanza tra gli attaccanti e puntato forte sul serbo, un segnale di fiducia che lo ha sbloccato a livello mentale. Presto tornerà d’attualità il tema del contratto, in scadenza nel 2023. La Fiorentina intende prolungare e aumentargli l’accordo. Alcuni mesi fa la firma sembrava una formalità, adesso è in stand-by.

