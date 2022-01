Vlahovic, super offerta ancora sul tavolo: gli scenari

La Fiorentina deve evitare di andare in scadenza

Oltre a riportare le parole di Dusan Vlahovic, il Corriere dello Sport analizza gli scenari sul suo futuro. L'offerta è sempre sul tavolo: 5 anni a 40 milioni lordi. La Fiorentina ha fatto di tutto per cercare il rinnovo. In un primo momento ha messo sul piatto 16 milioni netti più 4, più 2 di commissione per l'agente, poi è andata persino oltre. L'ultima offerta, la più ricca della storia del club, è schizzata alla soglia dei 20 milioni netti, più altri 3 al procuratore. L'accordo preveda un accordo da 4 milioni per il primo anno, per poli salire fino a 5 negli altri 3. Prevista, inoltre, una clausola da 75 milioni che pareva aver trovato consenso reciproco. Invece le richieste dell'entourage sarebbero lievitate a 23 milioni fino al 2025 per l'ingaggio (5 il primo anno, 6 ciascuno dei restanti tre), una commissione di 5 milioni oltre il 10% sulla futura rivendita stabilita dalla clausola. Commisso si è fermato. -> LEGGI TUTTI I MOVIMENTI DEL MERCATO INVERNALE