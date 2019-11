Vlahovic scalza Boateng e farà tandem con Chiesa. Adesso il 1° gol il Serie A

Non solo i rientri in difesa (LEGGI QUI), la vera novità di domani a Cagliari potrebbe essere Dusan Vlahovic, che cammina a grandi passi verso la seconda maglia da titolare in stagione, dopo quella con il Napoli. Da subentrante il serbo non ha fatto male, ma ha voglia di brindare al suo primo gol in Serie A e adesso sembra in vantaggio sia su Boateng che su Pedro per una maglia da titolare. Farà tandem là davanti con Chiesa, che a Cagliari ha già segnato l’ultimo gol in trasferta.