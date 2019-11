Lirola si riprende la fascia. E Montella ha anche Caceres

Montella, alla fine, li potrebbe recuperare tutti. Domani a Cagliari ci sarà Pol Lirola, e toccherà anche a lui provare ad inventarsi la soluzione ideale: nella scorsa stagione lo spagnolo ha fornito sette assist e come scrive La Nazione, è chiamato a dare gas alle sue gambe per far volare la Fiorentina nella trasferta più difficile, contro un Cagliari formato Europa. Si torna al 3-5-2, con il rientro probabile anche di Martin Caceres, che da eri si è unito nuovamente al gruppo: la lesione muscolare di primo grado rimediata contro la Lazio è ormai alle spalle. Di comune accordo con Montella decideranno se l’uruguaiano giocherà dal 1′, altrimenti ci sarà Ranieri.