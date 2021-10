Vlahovic, rottura e assist alla Juve. Il serbo è intrigato dai bianconeri

Occhi su Vlahovic da parte di Juve ma non solo

Lo strappo, profondo, consumato fra Dusan Vlahovic e la Fiorentina ha fatto drizzare le orecchie a più di una società. Fra queste, spiega Tuttosport, c'è anche la Juventus. Già, perché l'attaccante serbo rappresenta, a questo punto, una grande occasione di mercato per i club in cerca di un attaccante. La rottura fra il classe 2000 e la società Viola potrebbe portare addirittura ad una cessione già nella finestra di gennaio. Ipotesi che, però, resta piuttosto difficoltosa. "La Juventus, che nella corsa per Vlahovic è senza dubbio iscritta, avrebbe qualche difficoltà ad anticipare lo sprint, ma non rimarrebbe a guardare. Certo, la situazione sarebbe più semplice se la volata per Vlahovic si disputasse in estate, quando i bianconeri avrebbero agio di muoversi con maggiore agilità finanziaria e gestire meglio le necessarie cessioni o dismissioni, per fare spazio nella rosa e nel monte ingaggi a Vlahovic", si legge sul quotidiano.