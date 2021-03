Vlahovic ritrova Pioli, che lo portò tra i grandi e che ora allena il suo idolo

Nel 2018-2019, alla vigilia di Sampdoria-Fiorentina, Stefano Pioli aveva annunciato che Vlahovic sarebbe stato promosso in prima squadra. Un annuncio sorprendente per tutti, ma non casuale: l’esordio arrivò alla gara successiva, contro l’Inter. L’allenatore si era convinto, come tanti altri prima di lui, a dare una chance a quel ragazzo pieno di fame agonistica e voglia di sfondare, e parte del merito, se ciò è accaduto, è anche sua. La Nazione scrive che Pioli avrebbe scommesso sull’esplosione di Vlahovic, perché lo vedeva allenarsi nella maniera migliore. Adesso però il Mister allena l’idolo di Vlahovic, ovvero Ibrahimovic, che rimane in dubbio per domenica contro la Fiorentina. I complimenti sono reciproci, ma quelli per Vlahovic arrivano da molte pretendenti e Prandelli ha un compito in più, quello di evitare cali di concentrazione.