Vlahovic, parole di stima per Rino. La premessa per restare in Viola?

Un matrimonio, quello fra Gattuso e la Fiorentina, che per adesso sembra nato sotto i migliori auspici. E Dusan non sembra più così lontano

Nell'edizione del Corriere dello Sport in edicola oggi troviamo un breve commento all'intervista rilasciata da Vlahovic diffusa nella serata di ieri. Il quotidiano parla di apertura e curiosità totali per quanto riguarda il progetto del nuovo tecnico Gattuso. Dichiarazioni di grande stima che, come Firenze si augura, possono fungere da premessa per la permanenza del serbo. Il feeling fra il classe 2000 ed il tecnico calabrese potrebbe dar vita ad un'avventura molto interessante. In barba a tutti i corteggiatori che vorrebbero strappare Dusan dalle mani della Fiorentina.