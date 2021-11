Vlahovic come Hamrin: “Non può uscire di casa”, ma vuol portare ACF in Europa

Segna e non rinnova, ma vuole lasciare ancora il segno prima di andarsene. Vlahovic, adesso ti aspetta Commisso

Stavolta ha battuto il suo mito Ibra, ha segnato due gol splendidi e ha eguagliato con 27 reti in un anno solare il record di Kurt Hamrin. Per Dusan Vlahovic quella con il Milan è stata una notte magica. Come scrive La Gazzetta dello Sport, addirittura alcuni tifosi hanno letto il suo gesto dopo la rete decisiva come un segnale di apertura per un futuro ancora con la Fiorentina, ma in realtà l'idea è sempre quella di non rinnovare il contratto. Lui però a 21 anni non si è fatto travolgere dal tormentone di mercato come quello che sta vivendo, con la società che ha scelto lo scontro mettendolo in rotta di collisione con la tifoseria, con la città.