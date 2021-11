Vlahovic “pareggia” la sfida con Ibra, ma i numeri sono dalla sua

Fra Vlahovic e Ibrahimovic, due dei protagonisti più attesi, la sfida nella sfida finisce in parità. Ma il serbo ha i numeri dalla sua

Era arrivato solo un successo fino ad oggi contro le big del campionato: quel 1-2 in casa dell'Atalanta che era rimasto tale prima di ieri sera. Grazie alla stella di Vlahovic - ma non solo - i viola hanno bissato la vittoria e si sono regalati una notte da ricordare. Almeno per una notte Italiano ha dormito al quinto posto in classifica, in coabitazione con Lazio e Juventus: calendario alla mano, come scrive il Corriere Dello Sport, da qui a Natale potrebbe anche sognare l'Europa.

Ma nella serata del Franchi va in scena anche una sfida nella sfida: quella fra Dušan Vlahovic e Zlatan Ibrahimovic. Due attaccanti agli antipodi della carriera, divisi da 20 anni di carta d'identità e profondamente diversi nelle caratteristiche. Nel momento del 3-0 del serbo la partita sembrava chiusa a doppia mandata, ma non per lo svedese, che in cinque minuti l'ha riaperta. Ci è voluto un nuovo guizzo del giovane 2000 per riportare il risultato sul 4-2: una doppietta a testa per due fra i giocatori più attesi della gara. La sfida fra loro finisce in parità, ma non quella sul campo, in cui Vlahovic ha tutti i numeri dalla sua.