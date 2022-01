Vlahovic ora non si muove. E la Fiorentina avverte le pretendenti per giugno

Inglesi, Bayern e Juve pronte alla maxi-offerta per il sì (a giugno) dell’attaccante serbo

Così La Nazione parla del mercato intorno a Dusan Vlahovic, che non lascerà i viola a gennaio, ma ora può essere attirato per l'estate dalle pretendenti. In Inghilterra ci sono Arsenal (il club che fa più sul serio), Manchester City e ora anche Chelsea. In Germania il Bayern si muove senza clamore, ma è assolutamente vigile e interessato. In Italia resta la Juventus, ma il salto da Morata a Scamacca o Icardi potrebbe cambiare la strategia bianconera. La Fiorentina in tutto questo è certo che la cifra, poco trattabile, per Vlahovic oscilli tra i 70 e gli 80 milioni di euro.