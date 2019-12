Piatek, Cutrone (LEGGI QUI), e Vlahovic? Il futuro dell’attaccante serbo potrebbe essere alla Spal, nell’affare che porterebbe Petagna in viola. Gli emiliani, in piena lotta per la salvezza, non vorrebbero privarsi del loro miglior attaccante e chiederebbero il classe 2000 come contropartita (più soldi). Per la Fiorentina però, il giovane attaccante non si tocca: lo scrive La Gazzetta dello Sport.