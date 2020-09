Vlahovic, molto rumore per nulla? La Fiorentina pensa alla conferma

Il Corriere Fiorentino scrive che dalle parti di Viale Fanti sono intrigati dalla possibilità di veder crescere ancora Dusan Vlahovic in maglia viola. Del resto, anche l’assalto della Roma, dopo gli altri, ha visto un no secco da parte della Fiorentina, che giudica troppo esosa la richiesta dell’Hertha Berlino per Piatek e non vuole partecipare ad aste per Mandzukic. Il giovane serbo ha buoni numeri e ha fatto esperienza nella scorsa stagione, ma adesso c’è bisogno di capire quale sia la soluzione migliore. Non sono bastati 20 milioni dal Lipsia, la Fiorentina è convinta di avere in casa un gioiello e se lo tiene stretto. La presentazione della nuova maglia lo ha visto protagonista: lotterà per tenerla addosso anche in campo, da titolare.

INTANTO CI SONO MOVIMENTI SUL FRONTE CHIESA: CESSIONE IN VISTA?