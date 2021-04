Vlahovic mette nel mirino Gila, a caccia dei record di gol

Stamattina leggiamo sul Corriere dello Sport-Stadio un approfondimento su Dusan Vlahovic, intento a segnare per portare la Fiorentina alla salvezza. Nessun gol fino ad ora all’Atalanta, motivo in più per cercare un’altra segnatura e scalare posizioni in classifica. Prandelli lo ha trasformato, 11 gol su 13 in campionato sono arrivati con il tecnico di Orzinuovi, e lo score è già migliore rispetto agli ultimi cannonieri viola, ovvero Chiesa e Benassi. Adesso nel mirino ci sono Simeone e Jovetic, 14 reti nelle loro migliori stagioni in viola, e poi Kalinic con 15, Mutu con 17 e Gilardino con 19. Questi i numeri alla portata del ragazzo serbo, che per adesso non pensa ai tanti club che si sono interessati alle sue prodezze. Il CT della Serbia lo ha eletto “condottiero della Nazionale per i prossimi 10 anni“, ma lui deve tutto alla Fiorentina, e una volta raggiunto l’obiettivo si siederà al tavolo per trattare.