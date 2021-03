Il ct incorona Vlahovic: “Sta diventando il centravanti della Serbia dei prossimi 10 anni”

Il neo ct serbo Dragan Stojkovic ha parlato in vista dei prossimi impegni della nazionale balcanica contro Irlanda e Portogallo. Un passaggio, scrive il portale Informers.re, è dedicato anche all’attaccante viola Dusan Vlahovic: “Ha una bella carriera davanti e quello che ha dimostrato in questi anni è un ottimo punto di partenza. Deve solo allenarsi e fare gol, non leggere notizie e stare su Instagram. E’ estremamente talentuoso e per me è molto importante che stia diventando l’attaccante che guiderà la Serbia per i prossimi dieci anni”.

