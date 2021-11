Vlahovic manda in tilt i piani alti: cessione a gennaio o resta per l’Europa?

Vlahovic manda in crisi i vertici viola a suon di gol e prestazioni: e ora?

Proseguono i dubbi sul futuro di Vlahovic e le recenti prestazioni del centravanti non fanno altro che complicare i piani al club. Mentre la Fiorentina si è posta l'obiettivo di cederlo a gennaio per una cifra non lontana da 80 milioni, il gigante serbo risponde sul campo e con i gol. Il suo rapporto con i tifosi, nonostante il mancato rinnovo, ha tremato solamente a Venezia e in casa con il Cagliari quando preferì non assumersi la responsabilità di tirare il calcio di rigore sotto la Fiesole, mentre sabato i tifosi urlavano al cielo toscano il suo nome per celebrare il 4-2 e lui ha esultato con l'indice a indicare terra, come a dire "Io sono ancora qua".