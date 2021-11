Italiano: “Vlahovic ha dimostrato una cosa. Così possiamo sognare in grande”

Il tecnico torna sulla vittoria contro il Milan e sul momento vissuto dai suoi ragazzi

"Finalmente siamo riusciti a fare punti contro una grande e in uno stadio gremito e festante, è stata una bellissima serata. Contro l'Inter e il Napoli non siamo riusciti a fare risultato, sabato abbiamo meritato di vincere e l'abbiamo portata a casa. Quando vai in vantaggio sul 3-0 dovresti riuscire a mantenere il controllo, mi sarei arrabbiato tantissimo se avessimo buttato via punti. Ibrahimovic è ancora un giocatore determinante, non gli puoi dare spazio che lui punisce.