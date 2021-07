Vlahovic ma non solo: con Italiano si sogna un tridente da 50 gol

I movimenti offensivi di Italiano possono far tornare a sognare Firenze: Vlahovic e soci attesi alla stagione del... gol

Sul Corriere dello Sport - Stadio si parla del tridente e di "gol come primo comandamento di Vincenzo Italiano". Il tecnico viola sogna giocatori in grado di segnare con costanza e garantire una cinquantina di gol nel campionato che è alle porte. Non solo Vlahovic, le reti dovranno arrivare soprattutto dagli esterni: a partire da quel Nico Gonzalez che dovrà fare la differenza a livello realizzativo ma anche a coloro che si stanno allenando a Moena: Callejon, Saponara e Sottil.